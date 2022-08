Beladen debat over asielhotel in Tubbergen in volle gang: ‘Een keiharde klap’

‘Schrijnend en onverteerbaar', ‘een keiharde klap’, ‘onterecht als weigergemeente weggezet’ zeiden de fractievoorzitters van respectievelijk CDA, VVD/Gemeentebelangen en Keerpunt 22. Maar ook Lokaal Sterk en de PvdA hekelden het besluit van de staatssecretaris om een hotel in de gemeente tot azc te bestemmen.

De gemeenteraad ziet dat er een vluchtelingenprobleem is en wil bijdragen aan het verlichten van dat probleem, maar wel in overleg met gemeente en bewoners. Op de manier waarop het nu gebeurt, en de lokale democratie aan de kant wordt gezet, is onverteerbaar. De publieke tribune op het gemeentehuis in Tubbergen is bomvol.

Volledig scherm Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) brengt een bezoek aan de gemeente Tubbergen, waar een asielzoekerscentrum in een voormalig hotel in Albergen wordt gevestigd. © ANP / Vincent Jannink

‘Voor de neus wegkopen’

Van der Burg over de aankoop van het hotel: ,,Het kabinet was op zoek naar lege gebouwen om asielzoekers in te huisvesten. Dit gebouw (‘t Elshuys) stond niet leeg, maar hebben we wel gekocht. Normaal gesproken had het COA de gemeente vooraf ingelicht. Maar wat we dan zien is dat als bekend wordt dat het COA een gebouw wil kopen, mensen snel het gebouw voor de neus van het COA wegkopen, om ervoor te zorgen dat er geen asielzoekers komen. Daarom hebben we dat nu anders gedaan.”

‘Er liggen mensen in het gras’

Voorzitter Milo Schoenmaker van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) begrijpt ‘vanuit gemeentelijk perspectief heel goed’ dat er in Tubbergen onvrede en boosheid is over het proces rond de aankoop van het COA van een hotel waar driehonderd asielzoekers terechtkunnen.

,,Ik ben zelf vijftien jaar burgemeester geweest, dus vanuit dat perspectief begrijp ik dat wel”, aldus Schoenmaker. ,,Tegelijkertijd is er ook een landelijk perspectief. Je moet zorgen dat je genoeg opvang hebt en die is er momenteel niet en daarom zijn dit soort maatregelen nodig. Er liggen nu mensen buiten in het gras en het wordt nog elke dag erger. Het is aan mij om te zorgen dat er genoeg opvangplekken komen, maar dat kan alleen in overleg met de gemeenten.”

Volledig scherm Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en burgemeester Wilmien Haverkamp brengen een bezoek aan de gemeente Tubbergen, waar een asielzoekerscentrum in een voormalig hotel in Albergen wordt gevestigd. © ANP / Vincent Jannink

