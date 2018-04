Belager Hacarmel niet vervolgd voor terroristisch misdrijf

Update 'Oberschop­pers' in Praag vierden vrijgezel­len­feest, een van hen is agent

13:25 De zeven Nederlanders die maandag in Praag werden opgepakt omdat ze een ober het ziekenhuis in sloegen, vierden een vrijgezellenfeestje. De meeste mannen komen uit Den Haag en omgeving. Eén van de zeven werkt bij politie Amsterdam, bevestigt een woordvoerder. Maar hij is alweer vrijgelaten. Sportschoolinstructeur Armin N. lijkt voor de Tsjechische justitie de belangrijkste verdachte. Zijn familie is er kapot van.