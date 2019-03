Belangenclubs: blijf inseminatie alleenstaanden en lesbische koppels vergoeden

Het gaat om bevruchting met het zaad van een donor. Deze behandeling voor lesbische stellen en alleenstaande vrouwen werd vergoed uit de basisverzekering, maar volgens minister Bruno Bruins (Medische Zorg) is in deze gevallen geen sprake van een medische indicatie. Door toch te vergoeden komt volgens de bewindsman de betaalbaarheid van de zorg in gevaar.

,,Het ontbreken van een mannelijke partner is geen medische indicatie'', vindt Bruins ,,Het feit dat in het verleden minder streng gecontroleerd werd op medische noodzaak is geen reden om deze behandelingen toch te vergoeden.'' Onder anderen PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen had hem om opheldering gevraagd.

Stap terug

Het COC spreekt van indirecte discriminatie. ,,Lesbische vrouwen, single of in een relatie, kunnen elkaar niet bevruchten en er is medische hulp nodig bij het inbrengen van donorzaad. Er is dus wel degelijk sprake van een medische noodzaak”, aldus voorzitter Astrid Oosenbrug.

Meer dan Gewenst, een stichting voor roze ouderschap, maakt zich ernstig zorgen en dringt erop aan de vergoeding te handhaven. Woordvoerder Sara Coster: ,,Dit is een grote stap terug, we zijn juist al jaren bezig zaken beter en gelijkwaardiger te regelen. Terugdraaien van de vergoeding kan tevens leiden tot het in de hand werken van schimmige situaties.”

