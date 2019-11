‘Belasting op spaargeld kan volgend jaar al verdwijnen’

De verfoeide spaartaks kan al volgend jaar verdwijnen zeggen belastingexperts. VVD en CDA willen dat staatssecretaris Menno Snel (Financiën) een ‘ultieme poging waagt’ om het nieuwe stelsel al in 2021 in te voeren.

Snel heeft tot dusver steeds volgehouden dat spaarders pas vanaf 2022 kunnen worden ontzien. Eerder is het volgens de D66’er niet mogelijk om een ‘eerlijker’ vermogensbelasting in te voeren die gebaseerd is op daadwerkelijk genoten rendement. Een van de redenen die Snel aandraagt, is dat hij ruim vijftien maanden tijd nodig heeft om de voorlopige aanslag aan te passen. Als mensen de verkeerde voorlopige aanslag krijgen, betekent het dat ze teveel belasting moeten betalen. Pas achteraf kan dat worden gecorrigeerd.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs stelt echter dat Snel met een kulargument komt. ,,De voorlopige aanslag kan heel eenvoudig worden gecorrigeerd’’, oordeelt Robert van der Jagt namens de Orde. ,,Dat kost de Belastingdienst helemaal geen extra werk of mankracht. En anders kun je achteraf corrigeren en mensen te veel betaalde belasting teruggeven.’’

Rente

Morgen wordt in de Tweede Kamer over het Belastingplan gesproken. De spaartaks zit daar niet in maar is wel onderwerp van gesprek. Zowat de gehele Tweede Kamer vindt al tijden dat de heffing eerlijker moet, omdat de belasting op spaargeld nu in heel veel gevallen hoger uitvalt dan de rente die mensen krijgen.

Snel kondigde eerder dit jaar aan dat er een nieuwe heffing komt die is gebaseerd op gemiddeld rendement. In dit nieuwe systeem betalen spaarders die tot 440.000 euro op de bank hebben staan helemaal geen belasting meer. Tegelijkertijd gaan mensen die met geleend geld beleggen méér belasting betalen.