‘Belastingdienst keurt duizenden verdachte aangiften ongezien goed’

Omdat er onvoldoende capaciteit is om die nog allemaal na kijken, wil de fiscus ruim 90 procent daarvan ‘conform’ afdoen. Dat houdt in dat de Belastingdienst akkoord gaat met de aangifte zoals die is ingediend, ook al is die mogelijk niet correct.

De Belastingdienst laat in een reactie aan Trouw weten dat er nooit sprake is ‘van 100 procent controle’, maar gaat niet in op de vraag welk of dat nu veel meer is dan anders.