‘Beledigende’ carnavalsoptocht in Vlaamse Aalst zonder problemen verlopen

Man sluit zichzelf per ongeluk op in schuurtje, maar wordt gered door SOS-sig­naal

19:51 Een man in het Brabantse Breugel kon zondagochtend gered worden uit zijn schuur door een SOS te versturen in morsecode. ,,We kregen rond 10.00 uur wel een hele bijzondere melding", liet een wijkagent via Instagram weten. ,,Een oplettende buurtbewoner die aan de Doormanlaan in Breugel woont, hoorde al ruim een halfuur een geluid, hout op hout, wat volgens hem een SOS-signaal betrof.”