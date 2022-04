Belegger slaat z’n slag en familie in nood grijpt mis: ‘Waar kan ik heen met mijn gezin?’

ENSCHEDE - Het veelbesproken huis aan de Keteldiepstraat in Enschede is in handen gevallen van een belegger. Het staat ook direct weer te koop, maar nu voor bijna 30.000 euro meer. Het betekent dat het hurende gezin dat er sinds 2014 woonde, definitief misgrijpt. Ondanks dat zij eerder zelf een koopovereenkomst hadden. Ze moeten met hun 3 kinderen met spoed op zoek naar een andere plek.

„Het is heel pijnlijk dat het zo loopt. We hadden nog hoop dat de nieuwe eigenaar het dan aan ons wilde verhuren. Maar dat bleek onbespreekbaar. Heel triest om deze ellende mee te moeten maken, vooral voor de kinderen. De onzekerheid voor de toekomst is heel stressvol”, laat de vader van het gezin weten.

Koper heeft nog 7 panden

De woning is half maart op last van de ABN Amro-bank verkocht. Voor 201.000 euro, zo blijkt uit gegevens van het Kadaster. Die akte is geregistreerd op 25 maart. Een week later staat het huis alweer op Funda. Sinds vrijdag 1 april staat het alweer te koop voor de vraagprijs van 229.000 euro. De eigenaar is een Enschedese ondernemer in de reiswereld, die nog 7 andere panden bezit in de stad.

Menselijk drama

Het is een menselijk drama voor het gezin met drie kinderen, waarvan er twee een broze gezondheid hebben. Zij zijn meegesleept in het faillissement van zorgbureau Actueel Zorg Twente. De directrice van dat bureau was ook eigenaar van die woning en verhuurde dat. De curator in het faillissement liet de woning verkopen om de schuldeisers te kunnen betalen. De rechtbank keurde de verkoop goed.

Het hurende gezin genoot echter juridisch geen huurbescherming. De hypotheekvoorwaarden van de bank stond het verhuren van deze woning namelijk niet toe. Daarmee was de verhuur door de eigenares illegaal. Zonder dat het gezin dit zelf wist, en sinds 2014 trouw de huur betaalde.

Gezin wilde zelf kopen

Er leek echter nog niets aan de hand. Het gezin besloot het huis namelijk zelf te kopen. In oktober sloten ze een overeenkomst. De ABN Amro-bank en de eigenaresse waren akkoord. Maar uiteindelijk kwam die koop niet rond. De curator in het faillissement weigerde om meerdere redenen zijn medewerking. De bank was vervolgens het wachten beu en besloot tot een veiling. De rechter gaf toestemming. De woningprijs was ondertussen ook al zoveel gestegen dat het gezin dat niet meer kon opbrengen.

Quote In deze tijd is er gewoon niet heel veel geschikts en betaal­baars te vinden. Waar kan ik heen met mijn gezin? De vader van het gezin

Tijdelijke noodwoning

De familie heeft het huis inmiddels ontruimd. Met hulp van de gemeente Enschede zitten ze nu in een tijdelijke woning. Maar officieel mogen ze daar maar tot eind van deze maand blijven. De gemeente zegt echter coulant te zijn wanneer de familie dan nog geen huis heeft gevonden. Mits ze aantonen dat ze echt hun best doen om een andere woning te vinden. „We doen ons uiterste best; we kijken naar huur- en koophuizen. Maar in deze tijd is er gewoon niet heel veel geschikts en betaalbaars te vinden. Waar kan ik heen met mijn gezin?”

Schrijnend

Het gezin werd bijgestaan door advocaat Jan Schutrups, die dat om niet deed, ‘omdat het zo’n schrijnende zaak is’. Hij kwam in beeld na tussenkomst van oud-burgemeester Onno van Veldhuizen, die ook getroffen was door het leed van het gezin. Toen duidelijk werd dat de bank het huis aan een belegger zou verkopen was er ook bij Schutrups hoop dat het gezin er alsnog als huurder kon blijven wonen. Het bleek ijdele hoop.

Schutrups hekelde eerder in deze krant al de handelswijze van de curator. „Er was een deal in oktober waar toen iedereen blij mee was, ook de bank. Dit had zo niet hoeven gebeuren.”

Volledig scherm Gekocht en meteen weer in de verkoop: vraagprijs bijna 30.000 euro meer © Print screen Funda