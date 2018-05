Beleven we de warmste mei in driehonderd jaar?

Dankzij telkens terugkerende invloed van hogedrukgebieden, hebben we al wekenlang temperaturen die vaak fors boven normaal liggen. ,,Als we kijken naar deze maand tot nu toe, en met de weersverwachting in de hand, dan komt de gemiddelde maandtemperatuur in De Bilt op 16,5 tot 16,8 graden uit. Normaal is 13,1 graden'', vertelt meteoroloog Ben Lankamp van Weerplaza. ,,In juni is de normale gemiddelde temperatuur 15,6 graden. Zelfs dáár komt deze meimaand bovenuit! We beleven een onvervalste zomermaand.''



Deze meimaand scoort dus ruim drie graden boven normaal. ,,Het gaat daarbij, het kon niet anders, om een record en dat verbreekt het oude record met grote afstand. Sinds het begin van de regelmatige metingen in 1706, ruim drie eeuwen geleden, was mei 1889 met 16,0 graden namelijk tot nu toe de warmste meimaand.''



Het blijft namelijk nog even warm, dankzij een krachtig hogedrukgebied dat zich uitstrekt vanaf de Britse Eilanden over de Noordzee tot in Scandinavië. Lankamp: ,,Tegelijkertijd ligt er boven Duitsland een zwak lagedrukgebied. Dat houdt de aanvoer van warme en vrij onstabiele lucht in stand.''