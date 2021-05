Belg (25) die inreed op politiebiker Breda vast voor poging doodslag

Een 25-jarige man uit België is aangehouden nadat hij zondagmiddag in de Bredase binnenstad meerdere keren had geprobeerd in te rijden op een politieagent. Die was opgeroepen na meldingen over asociaal patsergedrag. De Belg wordt verdacht van poging tot doodslag.

De politie hield zondagmiddag extra toezicht in de binnenstad. Dat gebeurde na herhaalde klachten en overlastmeldingen over asociaal rijgedrag. Zo kreeg de politie onder andere meldingen over auto’s die met hoge snelheid door het centrum reden en motoren die herrie maakten. Tijdens het toezicht houden, kwamen er ook andere klachten binnen, onder andere van terrasbezoekers.

Een politiebiker hoorde op de kruising van de Bouwerijstraat en de Boschstraat een auto met een hoog toerental rijden en zag vervolgens een auto uit het duurdere segment hard aan komen rijden. Hij gaf de bestuurder een stopteken en sprak de man via een open raam aan. De bestuurder trok zich niks aan van de signalen van de agent en reed met piepende banden en hoge snelheid weg. De agent moest daarbij opzij springen om een aanrijding te voorkomen.

De agent in kwestie zette vervolgens op de fiets de achtervolging in en waarschuwde zijn collega’s. Op de J.F. Kennedylaan trof de agent de automobilist weer aan en gaf hem opnieuw een stopteken. Ook deze tweede keer ging de man er vandoor, terwijl hij op de agent in probeerde te rijden. De politieagent moest een tweede keer opzij springen om niet te worden aangereden.

Te voet op de vlucht

De bestuurder ging er vandoor terwijl hij werd achtervolgd door de politieagent. Even later parkeerde de verdachte Belg zijn auto en probeerde er te voet vandoor te gaan. Hij kwam echter niet ver. De politiebiker wist de verdachte in te rekenen op verdenking van poging doodslag.

Tijdens de aanhouding bleek dat de 25-jarige Belg niet in het bezit was van een geldig rijbewijs. De politieagent droeg de verdachte over aan andere agenten die hem meenamen naar een politiebureau. Daar bleek bovendien dat de twintiger de auto waarin hij reed mogelijk zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar had meegenomen. Het onderzoek naar het incident en de verdachte loopt nog.