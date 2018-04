Belg repte van aanval voor IS op de Wallen

De verdachte met Bosnisch-Servische roots, Semir Mujovic, werd vorige week zaterdag in de boeien geslagen nadat er chatberichten van hem waren onderschept. Daarin was er sprake van een aanslag tegen Casa Rosso, een heus monument in de rosse buurt van Amsterdam. Dat 'erotische theater', zoals de sedert 1969 bestaande zaak zichzelf betitelt, biedt behalve striptease ook seks-acts aan. Er is plaats voor 180 toeschouwers en behalve het gebruikelijke publiek op de wallen vallen er ook vaak gezelschappen op vrijgezellenavond binnen.

,,Het is nog niet helemaal duidelijk of de verdachte van plan was om zelf tot de actie over te gaan of iemand anders daartoe aan te zetten'', aldus een bij het onderzoek betrokken bron. ,,Maar hij verklaarde zich wel uitdrukkelijk bereid om te sterven voor de jihad.'' Tekenen dat hij al beschikte over explosieven of wapens, zouden er echter niet zijn. Mujovic was pas sedert januari terug op vrije voeten, nadat hij vorig jaar veroordeeld was omdat hij meehielp bij de vertaling en de verspreiding van propaganda voor Islamitische Staat.



Toch was hij al weer actief op besloten jihadistische kanalen op de berichtenapp Telegram. Daar stond hij voornamelijk in contact met geestverwanten uit Nederland. Of het iemand van hen is geweest die hem op het plan voor een aanslag in Nederland bracht, is niet duidelijk. niet. Maar het doelwit sluit wel aan bij zijn afschuw voor de bandeloosheid in het Westen. Zo dweepte hij met Omar Mateen, de Amerikaanse volgeling van Islamitische Staat die twee jaar geleden 49 mensen doodde met een schietpartij in een homoclub in Orlando.

Mujovic staat ook al zeker drie jaar op de OCAD-lijst vermeld als iemand die naar Syrië zou kunnen vertrekken. Die verdenking werd in november 2015 uitdrukkelijk bevestigd omdat er tekenen zouden zijn dat hij aan het sparen was om de reis te kunnen betalen. Na de bloedige terreur van 13 november 2015 in de Franse hoofdstad Parijs liet hij zich daar lovend over uit. Dat er 130 mensen werden gedood bij die aanslagen, belette hem niet om te betreuren dat het bloedbad 'maar beperkt in omvang' bleef.

In een ander dossier in het Belgische Limburg rond terrorisme zijn gisteren zware straffen uitgesproken. Negen Syriëstrijders en -ronselaars uit de regio Maaseik kregen daar tot tien jaar cel, omdat ze zeker vijftien mensen uitstuurden voor de jihad.

De spilfiguur was Khalid Bouloudo (43), een man van Marokkaanse afkomst die in 2006 al eens werd veroordeeld voor terrorisme. Hij maakte toen deel uit van een Belgische cel binnen de ‘Groupe Islamique Combattant Marocain’, die in 2004 een bloedbad met 193 doden aangericht heeft in de Spaanse hoofdstad Madrid.