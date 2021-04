België onderschept bijna 30.000 kilo cocaïne door kraken cryptodienst Sky

De Belgische politie en douane hebben de afgelopen maand meer dan 27,6 ton cocaïne onderschept in de Antwerpse haven. De vondsten komen voort uit het oprollen van de versleutelde chatdienst Sky ECC, waarmee tal van criminelen communiceerden . Volgens justitie in België heeft de cocaïne een straatwaarde van bijna 1,4 miljard euro.

Het hacken van de chatdienst Sky ECC is in de criminele wereld als een bom ingeslagen. Om buiten het zicht van politie en justitie te blijven zoeken criminelen naar manieren om met elkaar te communiceren zonder dat de opsporingsdiensten kunnen meekijken- en luisteren. Sky beloofde dat en garandeerde haar klanten dat het kraken onmogelijk zou zijn. Tóch is dat de politie onlangs gelukt, waardoor miljoenen berichten leesbaar zijn geworden. De politie gaat er vanuit dat het merendeel van de gebruikers van Sky crimineel is. Sinds de kraak is het aantal coke-onderscheppingen ook flink gestegen. Sinds eind februari gaat het in de Antwerpse haven dus om ruim 27.000 kilo.

Volgens de politie bleken veel van de onderschepte berichten een spoor naar cocaïnesmokkel. De berichten hebben sinds 20 februari tot een reeks invallen en huiszoekingen geleid. De grootste vondst was zaterdag 3 april. Toen werd 11.000 kilo cocaïne aangetroffen in een container op een kade van de Antwerpse haven.

Nederlanders spelen prominente rol

Vorige week woensdag nog arresteerde de politie drie Nederlandse mannen in de Antwerpse haven, die van plan waren een lading cocaïne ‘uit te halen’, zoals de politie dat noemt. ,,In de containers werden dozen aangetroffen waar een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne in verstopt zat”, liet het parket van Oost-Vlaanderen weten. De drugs werden in beslag genomen. Het afgelopen jaar werden tientallen Nederlanders aangehouden in verband met soortgelijke verdenkingen.

Ook in Nederland werden rondom het kraken van Sky aanhoudingen verricht. In totaal ging het om 30 aanhoudingen en werden 75 woningen en kantoren doorzocht. Daarbij is onder meer beslag gelegd op 28 vuurwapens in Rotterdam. Volgens de politie heeft het onderzoek, opererend onder de naam Argus, ook geleid tot de inbeslagname van duizenden kilo’s cocaïne, heroïne, en hasj. Daarnaast zijn er meerdere wapens in beslag genomen, drugslabs ontdekt en ontmanteld en zijn miljoenen euro’s in beslag genomen. Ook lopen er op basis van de onderschepte chatberichten tientallen onderzoeken naar liquidaties en drugshandel.

