Belgische (45) bekent na 1,5 jaar moord op Nederlandse Ichelle van de Velde

Ruzie tussen kersverse ouders: piepjonge baby met blauwe plekken en hersenbloe­din­gen

Een 21-jarige vader uit Kesteren heeft toegegeven dat hij zijn zes weken oude zoontje in januari zo hard heeft vastgepakt en zo hard een speentje in zijn mondje duwde dat het kindje er blauwe plekken aan overhield. Er waren ook bloedinkjes in de hersens. Of de vader daar verantwoordelijk voor is of misschien de moeder, is nog niet duidelijk.

19 april