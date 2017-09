Bellen achter het stuur? BN'ers met de billen bloot

Volledig scherm Albert Verlinde. © ANP Kippa

Theaterproducent en presentator Albert Verlinde: ‘Ik kreeg een boete, en terecht’

,,Ik was live op de radio met Edwin Evers aan het bellen toen ik bekeurd werd door een agent, omdat ik niet handsfree belde. Zegt die man ook nog: dat u in zo’n grote auto geen handsfree hebt.’’ Lacht luid. ,,Dat waren nog eens tijden. Ik heb wel gewoon een boete gekregen hoor en terecht. Sindsdien dwing ik mezelf om de telefoon achter in de auto te leggen. Wat mij betreft moet dat ook wetgeving worden. Als je een auto met tv hebt, zoals ik, stopt die ook op het moment dat je gaat rijden. De smartphone is verslavend. Ik ken mezelf en volgens mij kent heel Nederland zichzelf.’’

Volledig scherm Ellie Lust. © ANP Kippa

Politiewoordvoerder Ellie Lust: ‘Bij mij gaat mobiel internet gewoon uit’

,,Bij mij gaat mijn mobiele internet gewoon uit. Met één veegje ga je naar de instellingen en daar zet je het knopje ‘mobiele gegevens’ uit. Zo kom je in elk geval niet in de verleiding om te appen. Telefoontjes kunnen nog wel binnenkomen, maar daar heb ik mijn oortjes voor. Er kunnen echt verschrikkelijke dingen gebeuren door het smartphonegebruik in het verkeer. Op het moment dat wij een slechtnieuwsgeprek moeten voeren is vaak nog niet duidelijk of de smartphone een rol speelde. Dat wordt dan nog onderzocht door mijn collega’s van het team Ernstige Verkeersdelicten. Als daaruit komt dat de smartphone een bron van afleiding vormde, maakt dat het wel des te wranger.’’

Volledig scherm Özcan Akyol. © Marco Okhuizen

Columnist Özcan Akyol: ‘Een idioot zal me maar aanrijden door zijn mobiel’

,,Ik merk dat ik zo nieuwsgierig ben, dat ik mijn smartphone echt weg moet doen: of in de kofferbak of in een werktasje op de achterbank. Ik ben me daar meer bewust van geworden toen ik een dochtertje heb gekregen en er komt nu een zoontje aan. Een of andere idioot zal me maar aanrijden terwijl hij bezig is met zijn mobiel. Dat kan echt niet. Ik rijd heel veel en herken auto’s waar een chauffeur in zit die gebruikt van zijn mobiel. Ze hellen naar links of naar rechts of rijden langzaam. Mensen zijn bezig met hun toestel. Vooral de jongere generaties, waartoe ik ook behoor, moeten hem wegleggen. Ik moedig het aan dat er software komt die telefoon blokkeert als de auto boven een bepaalde snelheid komt. Soms moeten we tegen onszelf beschermd worden.’’

Volledig scherm Lucille Werner. © ANP Kippa

Presentator Lucille Werner: ‘Ik ben ervan bewust als ik in overtreding ga’

,,Het gebruik van mijn smartphone is een dilemma. Te pas en te onpas gebruiken we dat kreng. Als je 'm vergeet, raak je toch lichtelijk in paniek. Daar gaat je dag. Mijn telefoon ligt altijd naast mij op mijn tas. Ik probeer niet te kijken, maar dat lukt niet altijd. Een tijdje is mijn tas naar de achterbank verhuisd, maar nu ligt-ie toch weer naast me. Laatst hoorde ik dat er wereldwijd 3500 mensen overlijden. Dat vind ik een ongelofelijke hoeveelheid. Dus ik ben me er heel erg van bewust als ik in overtreding ga. Ik realiseer me steeds meer dat het niet oké is om het te doen. Heel af en toe betrap ik mezelf erop. Maar langzaam gaat het er wel uit. We moeten het keihard cold turkey niet meer doen. Klaar!''

Volledig scherm Omroep MAX-directeur Jan Slagter. © ANP Kippa