Belletje trekken gaat mis, boze bewoner mishandelt jongen (11) na achtervolging

Belletje trekken

Omdat de 11-jarige als enige op de fiets was, kon hij niet verder het bos in. Terwijl de rest van de groep wegrende, pakte de man hem beet nabij een veld van de Agnetendalschool en sloeg hem tweemaal: op zijn gezicht en in zijn maag. Omstanders zagen het gebeuren en sprongen tussenbeide.

‘Impact is groot’

,,Hij is gelukkig niet gewond geraakt, maar de impact van het voorval is groot. Hij is enorm geschrokken en fietst nu met een grote boog om het huis heen.” Inmiddels is de school ingelicht en heeft de moeder op sociale media een oproep geplaatst om getuigen te vinden.