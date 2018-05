Bellingcat identificeert tweede officier betrokken bij neerhalen MH17

Dat meldt het internationale onderzoekscollectief Bellingcat samen met de Russische onderzoekswebsite The Insider. Zij geven vanochtend een persconferentie over hun onderzoek naar MH17. Die persconferentie is nog bezig.



Oreon is een codenaam die naar voren komt in de door de Oekraïense veiligheidsdienst afgeluisterde en gepubliceerde telefoongesprekken in de regio in de periode dat MH17 werd neergehaald. Na analyse van de gesprekken en verder (online) speurwerk kwam Bellingcat uit bij Ivannikov. Volgens hen is hij een officier van de Russische geheime dienst GRu, die begin deze eeuw ook betrokken was bij de oorlog tussen Rusland en Georgië. In Oost-Oekraïne zou hij de baas zijn geweest in de rebellen-regio Luhansk, daar had hij ook de leiding over de 'huurlingen' van het militaire bedrijf Wagner. ,,Het bewijs tegen hem is voorlopig nog vooral indirect, maar gezien de 'chain-of-command' kan het bijna niet anders of hij was er bij betrokken", aldus een woordvoerder van The Insider. De onderzoekers hebben (nog) niet kunnen vaststellen wie er boven Ivannikov stond in de bevelslijn. ,,Maar een BUK kan niet een land in zonder toestemming van hoger op."