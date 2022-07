Beluister hier alle afleveringen van podcastserie ‘In de ban van Rian’

Na beestachti­ge mishande­ling met ketting­slot werd Quinten (24) voor dood achtergela­ten: ‘Ze hebben me gefilmd’

Quinten Steijger (24) was twee weken geleden net op weg naar de kroeg, toen hij op brute wijze werd mishandeld door vier jongens aan de Buitenwatersloot in Delft. Met een vuistslag tikte één van zijn belagers eerst twee voortanden uit zijn mond, waarna een ander hem met een kettingslot bewusteloos sloeg. Ze lieten hem voor dood achter. ,,Het ergste vind ik dat ze me hebben gefilmd.”

23 juli