Beluister hier de nieuwste aflevering van podcast Appie: Jehova's en een vlucht naar Chili

Onder de neus van de politie vluchtte supermarktmoordenaar Appie A. naar Chili. Met zijn riotgun schoot hij in mei 1990 medewerkers Rob en René van de Albert Heijn in Oosterbeek dood en liet hun collega Johan als derde zwaargewond achter. Nederland had in die jaren geen uitleveringsverdrag met dat Zuid-Amerikaanse land. Hoe krijg je dan zo'n dader naar Nederland?

Timmeren

En hoe was Appie vroeger toen hij opgroeide in ’t Gooi? In deze aflevering van de podcast bezoeken we zijn oude werkgever. Appie blijkt niet alleen een kickbokstalent te zijn, maar ook goed te kunnen timmeren. Zijn baas is blij met zijn timmermansgezel, al blijkt hij ‘een tobberig joch’, die het thuis niet makkelijk had.

Op de scheepswerf in Loosdrecht zijn ze met stomheid geslagen als hun Appie de overvaller op de Appie van Oosterbeek blijkt te zijn. Zijn oude baas is totaal van de kaart, met stomheid geslagen. ,,Het was afschuwelijk. Dit kan niet waar zijn. Onbegrijpelijk, hard, naar, kwaad.” Zal Appie ooit de scheepswerf als vrij man oplopen?

Arrogante blik

In 1995 zien nabestaanden de schutter eindelijk de zittingszaal binnen komen. Ze huiveren, nu nog herinneren ze zijn ‘arrogante blik’. A. had een eeuwige bevroren glimlach op zijn gezicht. Tijdens de rechtszaak was er gedreigd, alle deuren gingen op slot, vertelt Caro, de zus van Johan. Op de tribune zit ze vlak naast de moeder van Appie. ,,Zijn moeder kon er wellicht niets aan kunnen doen, maar zo voelde ik het wel.”

