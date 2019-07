Ben ik een zeur als ik door een instantie met ‘u’ wil worden aangesproken?

Vraag: Van Eneco kreeg ik (vrouw, 90 jaar) een brief over de verlaging van de energietarieven. Prima, maar nu komt de ‘maar’. Ik vraag me af of de medewerkers van het bedrijf geen ‘u’ op het toetsenbord hebben staan. Want ik word in de brief welgeteld tien keer aangesproken met ‘je’. Ben ik een ouwe zeurpiet, als ik dat niet gepast vind?