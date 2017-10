Ben jij groot genoeg? Kledingbedrijf zoekt XXXXXXL-model

Het is geen vraag waar Lukas zomaar mee bij een modellenbureau terecht kan. "Niemand is eigenlijk ooit op zoek naar een XXXXXXL-model", merkte ze. "Niemand schijnt erin geïnteresseerd te zijn." Maar Bigmensfashion uit Vroomshoop wel, het internetbedrijf van Lukas dat gespecialiseerd is in mode voor 'grote mannen met een lastig figuur', zoals ze het zelf omschrijft. Nu nog staan de polo's, truien en vesten die ze verkoopt als losse foto's op de website. "Veel mensen hebben moeite met het samenstellen van een goede outfit. Daar willen wij een handje mee helpen. Als we een model onze nieuwe collectie laten showen, laten we zien dat XXL-kleding niet saai en lelijk hoeft te zijn. Een groot shirt is allang geen aardappelzak meer, het is fashion."