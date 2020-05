Benno (55) hielp automobiliste bij autobrand op A28, maar kreeg daarna boete voor te hard rijden

Gehamster­de beademings­ap­pa­ra­ten nog nauwelijks ingezet

7:43 Van de duizenden beademingsapparaten die de overheid in allerijl kocht bij het uitbreken van de corona-pandemie is tot dusver maar een zeer klein deel in gebruik genomen, blijkt uit nieuwe cijfers. De overheid hamsterde massaal bij producenten Philips, Demcon en Ventinova maar zette die nog nauwelijks in.