'Beoordeling behandeling zedendelinquenten onvoldoende'

De instantie constateerde dat gedragsdeskundigen en reclassering in een groot deel van de zaken zelfs helemaal geen uitspraak doen over het recidiverisico van een zedendelinquent. In 22 procent van de zaken doen deskundigen een uitspraak over dit risico op basis van hun eigen ervaring zonder gebruik van elk wetenschappelijk instrument.



Uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur blijkt dat de opgelegde behandeling in Nederland vaak onvoldoende aansluit bij het risico op herhaling. ,,Niemand wil dat zedendelinquenten opnieuw slachtoffers maken. En toch gebruiken we in Nederland nu niet alles wat beschikbaar is om die kans zo klein mogelijk te maken'', zegt Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer.



In Engelstalige landen als het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Australië en Canada wordt wel gebruikgemaakt van instrumenten als het Static-99 model, de best beschikbare methode om latere terugval te voorspellen.