Bereid je voor op een nat weekend met veel wind (en op sneeuw in de Alpen)

Politie krijgt honderd tips over messentrek­ker die vrouwen aanviel

11:56 De politie Noord-Holland heeft inmiddels honderd tips binnengekregen over de mysterieuze messentrekker die drie vrouwen aanviel op straat rond Egmond en Castricum. Maar er is nog geen verdachte in beeld: ,,Dus we blijven op zoek naar informatie.’’