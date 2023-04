Beringe rouwt om Martin (65), slachtoffer van treincrash Voorschoten: ‘Hij was net opa geworden’

Met video Pro­Rail-top­man: ‘We snappen niet hoe ongeluk Voorscho­ten heeft kunnen gebeuren’

ProRail tast nog volledig in het duister over hoe het treinongeval in Voorschoten heeft kunnen gebeuren. Volgens topman John Voppen heeft het bedrijf nog nooit zo’n ongeval gezien. ,,We snappen niet hoe dit heeft kunnen gebeuren.’’