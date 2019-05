Berisping voor plaatsvervangend hoofdofficier die fietser aanreed

video Doodsimpel: YouTuber Sven koopt ‘met beetje googelen’ wapens en drugs

13:08 Met een beetje googelen kan iedereen in Nederland met gemak gevaarlijke drugs en wapens als boksbeugels en tasers kopen. In zijn nieuwste vlog toont YouTuber Sven van der Meulen aan hoe makkelijk dat is. ,,Met simpele termen als ‘drugs kopen’ en ‘wapens kopen’, lukt het zo. Als leek, zonder capriolen of darkweb-trucs.’’