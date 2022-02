Beroemde Pier op Scheveningen lijkt zijn langste tijd te hebben gehad: sloop dreigt

De Pier op Scheveningen is gebouwd in 1961 en is sindsdien hét boegbeeld van Nederlands bekendste en oudste badplaats. Hoewel er in het verleden veel te doen is geweest over de Pier, blijkt uit onderzoek dat die nog steeds constructief veilig is. ,,Wel is de verwachting dat bepaalde onderdelen van de Pier binnen enkele jaren niet meer veilig zijn. ,,De Pier gaat dan mogelijk op slot’’ laat verantwoordelijk wethouder Anne Mulder weten.