Beroepschauffeur Bart veroorzaakte dodelijk ongeluk: ‘Wat heb ik gedaan? Ik heb iemand vermoord!’

Slecht ter been, maar eigenwijze Luchtbuks Ria (101) schiet staand én twee keer raak!

23 juli Tak! Middenin de roos. Luchtbuks Ria, inmiddels honderdeneen jaar, krijgt het weer voor elkaar bij de schiettent op de Tilburgse vakantiekermis. Inmiddels zit ze in een rolstoel - ze is slecht ter been - en krijgt zuurstof toegediend. ,,Maar onze Ria is een eigenwijze, die schiet staand.”