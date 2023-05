Beroepsvereniging wil Weski zo snel mogelijk uit isolatie: 'Arrestatie leidt tot vragen en onrust’

Inez Weski blijft dertig dagen langer in de cel. Dat maakte de rechtbank in Rotterdam donderdagmiddag bekend. De oud-advocaat van Ridouan Taghi zit sinds 21 april vast voor het lekken van informatie van en naar het kopstuk uit de mocro maffia.

Weski zit ook de komende dertig dagen in volledige isolatie. Net zoals de afgelopen twee weken mag ze geen contact hebben met de buitenwereld. De enige die ze mag spreken is haar eigen advocaat. De Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten hoopt dat deze beperkingen er zo snel mogelijk af gaan.

De arrestatie en het voorarrest van Weski leidt ‘niet alleen binnen de beroepsgroep maar ook daarbuiten begrijpelijkerwijs tot veel vragen en onrust’, schrijft de NVSA in een verklaring. ‘In een tijd waarin tot onze spijt de verhoudingen tussen OM en advocatuur lijken of dreigen te verharden, heeft de praktijk dringend behoefte aan antwoorden.’

Het voorarrest had met maximaal negentig dagen verlengd kunnen worden. Het is nog onduidelijk of na de dertig dagen hechtenis opnieuw een verzoek om verlenging gaat komen. Na een voorarrest van negentig dagen moet een openbare zitting in de rechtbank plaatsvinden.

Boegbeeld in isolatie

Collega-advocaten uitten afgelopen dagen kritiek op de behandeling van Weski. ,,Een boegbeeld van de advocatuur in isolatie, hoeveel verder kunnen we nog gaan?’’, stelden enkelen. ,,,,Een vrouw van 68 jaar met een broze gezondheid in volledige beperking gooien. Afschuwelijk.” Het Openbaar Ministerie vindt het echter noodzakelijk dat zij in volledige afzondering zit. De zaak is uiterst precair.

Uit een reconstructie bleek dat Weski de afgelopen jaren onder druk is gezet door de familie van de opgepakte Ridouan Taghi. Ze had een versleutelde telefoon en bracht op verzoek van de familie informatie naar Taghi toe. Ook kwam volgens het OM informatie van Taghi via haar naar buiten.

Volgens de NVSA staat het helemaal niet vast dat Weski schuldig is, ondanks dat haar voorarrest is verlengd. ‘Wij interpreteren deze beslissing zo dat het onderzoek nog volop gaande is en dat er dus in het geheel nog niets te zeggen is over schuld of onschuld.’ De beroepsvereniging blijft het belang van de onschuldpresumptie (iemand is onschuldig tot het tegendeel gebleken en bewezen is, red.) en benadrukt te hopen op een goede afloop voor Weski.

In vertrouwen alarm slaan

Een advocaat die in de tang van een criminele organisatie zit, zoals Weski, moet in vertrouwen alarm kunnen slaan zonder dat diegene meteen moet vrezen voor tucht- of strafrechtelijke stappen of een beroepsverbod, stelt de Nederlandse orde van advocaten, dat om die reden ‘vertrouwensadvocaten’ gaat werven. ,,Soms komen advocaten in een situatie terecht die ze vooraf niet hadden voorzien”, aldus woordvoerder Eric Trinthamer.

Wat is er aan de hand?

Weski stond Ridouan Taghi bij, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, maar legde na haar aanhouding de verdediging neer. Ze zou informatie van haar inmiddels ex-cliënt vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met diens contacten in de buitenwereld hebben gedeeld. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen van de arrestatie van Weski zijn voor het Marengoproces.

Wie Weski opvolgt is dus nog niet duidelijk, maar ‘niemand in de advocatuur staat te springen om Taghi bij te staan’, zei advocaat Bart Swier eerder tegen deze site. Dat heeft volgens hem met het beladen karakter van Marengo te maken, waarin de moorden op Peter R. de Vries, Derk Wiersum en de broer van Nabil B. als onlosmakelijk onderdeel van het proces worden gezien. ,,Deze zaak staat op zichzelf. Nog nooit eerder is zoiets gebeurd.”

Weski woest

In september vorig jaar, tijdens een zitting in de strafzaak tegen Youssef T., voormalig advocaat en neef van Taghi, suggereerde de advocaat van T. dat Weski ook als doorgeefluik van Taghi zou hebben gefungeerd. Het OM liet in reactie daarop weten dat ‘aanvankelijk onderzoek duidelijk maakte dat het vermoeden bestaat dat Weski door familieleden van Taghi is benaderd voor een communicatielijn, maar niet dat zij erbij betrokken is geweest’.

Weski was woest om die verdachtmakingen en ontkende in alle toonaarden. Ze noemde de beschuldiging ‘onjuist, onterecht suggestief en zeer laakbaar‘. Youssef T. is in februari veroordeeld tot 5,5 jaar cel.

