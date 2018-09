Bert (82) bedenkt ingenieus hulpmiddel voor mensen met stoma

Op de tafel in de keuken heeft Bert van Eijndhoven zijn hele handel uitgestald: slangetjes, stoma-zakjes, opzetstukjes en kraantjes. Daartussen ligt een met huisvlijt in elkaar geknutseld foldertje met zijn uitvinding, waarmee hij 'lotgenoten' hoopt te helpen. ,,Dit kan een oplossing bieden voor mensen met een stoma als er geen toilet in de buurt is."



De 82-jarige Valkenswaardenaar trekt één broekspijp omhoog. Een zwart slangetje piept onder zijn pijp uit. ,,Dat had je niet gezien hé?", zegt hij triomfantelijk. Het buisje valt amper op naast zijn gelijkkleurige klomp. ,,En hier zit het kraantje", wijst hij naar een plekje schuin onder zijn rits. ,,Als ik dat opendraai kan ik mijn stoma-zak met urine legen. Bijvoorbeeld tegen de trottoirband. Dat mag. Heb ik bij de wijkagent nagevraagd." Het kan ook een uitkomst zijn als je onverwacht in een file komt te staan. ,,Dan zet je de deur van de auto een stukje open, been naar buiten en je laat het lopen. Je kunt er ook prima mee fietsen en wandelen, alles. Het zit niet in de weg." Dankzij een legging blijft de 'afvoerslang' keurig op z'n plek.