Bert Besselsen (55) uit Putten verdronk in Israël toen hij kinderen wilde redden

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de dood van de 55-jarige man. Het gaat om Bert Besselsen. De Puttenaar was met een gezelschap van de Andreaskerk op studiereis in Israël. Die reis wordt jaarlijks georganiseerd door de predikant van de hervormde kerk in Putten. De groep vliegt vandaag terug naar Nederland.

Volgens kerkgangers raakten twee kinderen in het water in de problemen, en schoot behalve de 55-jarige Puttenaar ook de predikant te hulp. De kinderen werden gered maar de 55-jarige Puttenaar zou door de stroming in problemen zijn geraakt. Ook de predikant van de kerk kwam in moeilijkheden. Hij werd gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht maar zou inmiddels weer uit het ziekenhuis zijn.

Volgens een lokale nieuwswebsite zegt ouderling Haddo Hans dat dominee Werner Gugler de betrokken predikant is. ‘Helaas heeft zich tijdens de reis een ongeval voorgedaan waarbij ook dominee Gugler betrokken was. We zijn blij dat hij op dit moment weer bij de groep is.’

Kinderen

Verdere details over de overleden man zijn nog niet bekend. Wel vertelt een kerkganger dat hij een of meerdere kinderen had. De koster van de kerk zegt dat besloten is niet meer informatie te geven dan op dat moment al bekend was. Het kerkelijk bureau laat weten dat de familie van het dodelijk slachtoffer niet in staat is om media te woord te staan.

Vanavond wordt in de Andreaskerk om 19.00 uur een dienst gehouden. Kerkbezoekers die door de gebeurtenis behoefte hebben aan samenzijn en gebed kunnen na afloop van de dienst bij elkaar komen in ’t Voorhuys van de Andreaskerk aan de Voorthuizerstraat 14.