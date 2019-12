‘Beruchte Jeffrey S. droeg Joker-masker toen hij Fransman in Marbella doodschoot’

Het slachtoffer was een Fransman van ‘in de zestig’ die op een parkeerplaats naar zijn auto liep. Jeffrey S. liep gemaskerd op hem af en schoot hem met zeker vijf kogels dood bij zijn Audi.

Opgewacht

De Amsterdammer en enkele handlangers hadden hem opgewacht in een blauwe Renault Mégane en zouden in hun huurauto zijn gevlucht over de snelweg, waar ze een slagboom van een tolpoort ramden. De auto is later uitgebrand teruggevonden.



In Spaanse media zijn ook foto’s van Jeffrey S. gepubliceerd, en zijn volledige naam.

Dubbele liquidatie

Vorig jaar, op 20 juni, was S. al gearresteerd in een appartement in Calahonda voor betrokkenheid bij een andere, dubbele liquidatie. Dat ging om de moord op de Colombiaan Anderson Celis en diens eveneens Colombiaanse vriendin in augustus 2016 in Mijas, óók in Zuid-Spanje.



In die zaak was de twintiger Hicham M. uit Amsterdam-Noord een van de medeverdachten. M. heeft in Nederland inmiddels levenslang gekregen voor zijn betrokkenheid bij verscheidene moordaanslagen.



De eind 2016 in Colombia geliquideerde Amsterdammer Mitchell Janssen zou de huurmoordenaars naar het Colombiaanse stel hebben gechauffeerd.

Jeugd