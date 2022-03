Beruchte Surinaams-Nederlandse crimineel Piet Wortel opgepakt op Aruba

De beruchte Surinaams-Nederlandse drugshandelaar Piet Wortel (53) is woensdag gearresteerd op Aruba. Hij wordt zo snel mogelijk aan Nederland overgeleverd, waar hij nog een oude straf in een drugszaak moet uitzitten.

Piet Siegfried Wortel wordt gezien als belangrijke drugshandelaar die voortdurend forse partijen cocaïne naar onder meer Nederland stuurt, waar Nederlandse criminelen die partijen opvangen en verder transporteren. Wortel verbleef in het verleden geregeld in Amsterdam.

Hij is aangehouden na intensief onderzoek door de Landelijke Recherche, via liaison-officieren. Het Openbaar Ministerie wil de aanhouding nog niet bevestigen, maar weerspreekt die niet. Wortels advocaat Adam Doesburg wil geen commentaar geven op de aanhouding.

Wortel werd in 2014 in Nederland veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf voor grootschalige drugshandel, nadat hij in 2012 in Spanje was gearresteerd. Het Openbaar Ministerie had 9 jaar cel geëist. Hij wist echter te vluchten. Sindsdien verbleef hij volgens ingewijden voornamelijk in Suriname.

4200 kilo

Wortel werd onder meer beschouwd als opdrachtgever van transporten waarin tonnen cocaïne Europa werden ingevoerd, onder meer via de haven van Antwerpen. Zo werd hij genoemd als één van de verzenders van de partij van 4200 kilo cocaïne die in april 2020 werd onderschept in een loods bij de haven van Antwerpen.

In die zaak is een forse groep veelal jonge Amsterdamse ‘uithalers’ van de ‘blokken’ in België tot forse celstraffen veroordeeld. In de Amsterdamse rechtbank eiste justitie onlangs straffen tot 14 jaar cel tegen tien verdachten, die een criminele organisatie zouden hebben gevormd die dit transport en een trits andere drugsimporten zouden hebben aangestuurd.

Foto met Willem-Alexander

Voor een crimineel was Wortel geregeld zeer zichtbaar. Zo kwam in 2012 een foto in de media waarop hij naast (toen nog) kroonprins Willem-Alexander en Máxima stond, gemaakt na de door Nederland verloren finale van het WK voetbal in Zuid-Afrika in 2010. Wortel stond grijnzend naast Willem-Alexander, die niet vermoed zal hebben wie hij was. In 2012 was Wortel met vier medeverdachten in zijn drugszaak opgepakt in Barcelona, iets voor het begin van de Champions League-kwartfinale tussen FC Barcelona en AC Milan.

In het criminele milieu ging in 2019 het verhaal dat twee in september van dat jaar geliquideerde Amsterdamse criminelen waren vermoord omdat ze samen met anderen een partij van 400 kilo cocaïne hadden gestolen van de organisatie van Wortel. Het ging om Genciël ‘Genna’ Feller, die op Curaçao werd doodgeschoten, en ex-profvoetballer Kelvin Maynard, die in Zuidoost werd vermoord.

Wortel zou hebben bezworen dat hij ‘iedereen zou afknallen’ die van de opbrengst van de ‘ripdeal’ (drugsdiefstal) genoot. Wortel noemde dat verhaal via zijn advocaat Doesburg toen ‘klinkklare onzin’. “Mijn cliënt ontkent iedere betrokkenheid bij deze zaken en hij maakt zich zorgen over consequenties die dit soort ongefundeerde berichten voor hem en zijn naasten kunnen hebben.”