Beschermd edelhert doodgeschoten: ‘We hopen echt dat de dader gepakt wordt’

In natuurgebied De Scheeken bij Oirschot hebben wandelaars op eerste paasdag een dood edelhert aangetroffen. De ‘koning van het Woud’ lag in een grasveld en is door een schotwond omgekomen. Brabants Landschap heeft aangifte gedaan: ,,We hopen echt dat de dader gepakt wordt, want dit kan niet.”