Beschoten, geslagen en vernederd: Arie (97) overleefde de verschrikkingen in Kamp Amersfoort

Speurhon­den vinden nog een slachtof­fer: drie doden in uitgebrand apparte­ment Werkendam

2 mei Bij een bedrijf en twee appartementen aan de Beatrixhaven in Werkendam heeft zondag een fatale brand gewoed. Daarbij zijn drie personen om het leven gekomen. De hele dag werd hier al voor gevreesd, maar gedurende de hele dag was het voor de hulpdiensten te gevaarlijk om het pand binnen te gaan. Toen dat in de loop van de avond wel mogelijk was, werden de slachtoffers gevonden.