Besmette leerling ging dagenlang met klachten naar school in Haarlem

De scholiere uit het naburige Overveen kwam terug in Nederland na een skivakantie in Noord-Italië. Dat is een risicogebied en wordt beschouwd als het epicentrum van de Europese uitbraak van het coronavirus. Zij is na thuiskomst gewoon naar school gegaan. Tijdens deze dagen had de leerling reeds klachten, aldus GGD Kennemerland. Het coronavirus is volgens het RIVM besmettelijk als er symptomen zijn bij de drager. Het RIVM adviseert mensen die uit een risicogebied terugkeren, zich pas te melden bij de huisarts als zij koorts in combinatie met luchtwegklachten hebben, zoals hoesten.



,,Het waren de gebruikelijke klachten", vertelt een GGD-woordvoerder. ,,De eerste klacht was een lichte hoest. Later kreeg zij ook koorts en is ze naar huis gegaan. Daar heeft ze contact opgenomen met de huisarts. Na een test bleek dat ze besmet was met het coronavirus. Ze heeft goed gehandeld.”