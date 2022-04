Besmette Lorenzo vrouwen opzettelijk met hiv? ‘Mijn wereld stortte in’

Lugubere vondst schokt Putters­hoek: twee doden gevonden in huis van ‘in zichzelf gekeerde vrouw’

In Puttershoek is geschokt gereageerd op de vondst van twee dode personen in een woning aan de Oosthavenzijde. De lichamen werden dinsdagavond laat gevonden. Dat gebeurde kort nadat een man die zijn hond uitliet alarmnummer 112 belde omdat hij rook en water onder de voordeur vandaan zag komen.

31 maart