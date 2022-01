Besmettelijke variant vogelgriep: ruim 400.000 kippen en kuikens geruimd deze week

919.000 geruimd

Dat zowel in Blija als in Bentelo bij twee vestigingen dieren worden geruimd, komt omdat ze van dezelfde eigenaar zijn. Dus werken er vaak dezelfde medewerkers. In een zone van 10 kilometer rond de bewuste bedrijven geldt per direct een vervoersverbod voor pluimvee.

De teller voor het aantal geruimde dieren in ons land sinds eind oktober, komt met Bentelo op 919.000. Eerder zijn bedrijven geruimd in onder meer het Limburgse Ysselsteyn, het Friese plaatsje Tzum, Den Ham in Overijssel en in Barneveld (Gelderland). De eerste uitbraak was bij een kippenboer in Zeewolde. Sindsdien geldt een ophokplicht. Het gaat om de uitbraak van een vogelgriepvariant waar vogels ernstig ziek van kunnen worden en uiteindelijk aan doodgaan.