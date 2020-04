Best confronterend dat mijn man nu weet wat ik de hele dag uitspook

Genezen ic-pa­tiënt: ‘Drie dagen geleden kreeg ik weer zin in het leven’

20:28 De kwetsbaarheid van de mens, is een thema dat de Middelburgse kunstschilder Jos Pielage (1951) tot uitdrukking brengt in zijn werk. ,,Hoe fragiel het menselijk leven is en hoe geluk of pech afhangt van factoren die buiten ons liggen, maar vaak alles bepalen”, meldt hij op zijn website. Hij ondervond die kwetsbaarheid letterlijk aan den lijve, toen hij besmet raakte met het coronavirus. Hij belandde op de intensive care-afdeling van ziekenhuis Adrz in Goes. Donderdag rond het middaguur mocht hij als eerste genezen IC-patiënt naar huis.