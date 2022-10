Beste vriendin van Anne Frank (93) overleden: ‘Mensen mogen de holocaust niet vergeten, haar drijfveer’

updateHannah Elisabeth Pick-Goslar, de beste vriendin van Anne Frank, is vrijdag overleden op 93-jarige leeftijd. Dat meldt de Anne Frank Stichting. De begrafenis van Goslar zal plaatsvinden in Jeruzalem, waar zij ook woonachtig was. Op de site van de stichting is een in memoriam geplaatst. ‘Het verhaal van Anne was voor haar een manier om het verhaal van de holocaust levend te houden.’

De vader van Goslar was hoofd van de persdienst van het Pruisische ministerie van Buitenlandse Zaken. Na de machtsovername door de nazi’s emigreerde de familie naar Amsterdam, waar Goslar Anne Frank leerde kennen. Goslar, geboren in Duitsland, zat samen met Anne Frank op school. Anne Frank noemde haar ook wel Hanneli. De twee verloren elkaar uit het oog toen de familie Frank in 1942 moest onderduiken.

In juni 1943 werd Goslar samen met haar vader, grootouders en jongere zus Gabi door de Gestapo gearresteerd en naar concentratiekamp Bergen-Belsen gedeporteerd. Daar ontmoette zij Anne Frank nog een keer, in februari 1945, vlak voordat Anne Frank overleed. Goslar overleefde de oorlog uiteindelijk. Zij werd later verpleegkundige en trouwde met Walter Pinchas-Pick. Het paar kreeg drie kinderen, elf kleinkinderen en meer dan twintig achterkleinkinderen.

Waargebeurd verhaal

De Nederlandse film Mijn beste vriendin Anne Frank, die te zien is op Netflix, is gebaseerd op het waargebeurde verhaal dat Goslar na de Tweede Wereldoorlog heeft verteld. De film ontving in oktober vorig jaar de Gouden Film Award. Goslar verscheen ook in de documentaire de Laatste Zeven Maanden van Anne Frank, gemaakt door de Nederlandse documentairemaker Willy Lindwer. De documentaire heeft een International Emmy Award gewonnen.

,,Ze zei altijd: Anne was ook maar gewoon een meisje. Het was een vriendinnetje’’, zegt schrijfster Janny van der Molen. Zij schreef in 2013 een boek over Anne Frank, waarin Goslar een belangrijke rol speelt. Begin dit jaar bracht ze een boek uit over twaalf vriendinnen van Anne Frank (waaronder Goslar). Nu werkt ze aan een podcast over een andere vriendin van Anne, waarmee ook Goslar bevriend was: Ilse Wagner. Dit jaar bezocht ze haar in Jeruzalem.

Quote Daarna zei ze: als je me nog wil zien moet je opschieten. Janny van der Molen, Schrijfster

,,Ze was tot het laatst erg bij de tijd. Ze videobelde met haar kinderen via WhatsApp. In februari werd mijn boek gepresenteerd op de Anne Frank-school. Hannah was toen te gast via een zoomverbinding. Daarna zei ze: als je me nog wilt zien, moet je opschieten. In mei ben ik naar Jeruzalem gegaan en heb ik haar voor het eerst live ontmoet.’’

‘Helder met een ongelooflijk geheugen’

Over het boek was Goslar zeer te spreken, vertelt Van der Molen. ,,Dat vond ik bijzonder. Hannah is een heel veel gevraagd spreker geworden’’, legt ze uit. ,,Het verhaal van Anne was voor haar ook een manier om het verhaal van de holocaust levend te houden. Ze wilde daarover tot het eind vertellen. Want mensen moeten het weten. Mensen mogen het niet vergeten. Dat was haar drijfveer.’’

Ondanks haar 93-jarige leeftijd was Goslar ‘ontzettend helder’, zegt Van der Molen. ,,Met een ongelooflijk geheugen. Maar ze kon ook heel bijzonder uit de hoek komen, ze had gevoel voor humor. Het was een pittige vrouw die zei waar het op stond, ze nam geen blad voor de mond.’’ Ook was Goslar een familiemens: ,,Ze had veel kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, die daar als zoete inval binnenkwamen.’’ En: ,,Tot het laatst toe wilde ze er altijd fantastisch uitzien.’’

De Anne Frank Stichting stelt in het in memoriam dat Hannah Pick-Goslar veel voor de stichting heeft betekend. ,,We konden altijd een beroep op haar doen. De laatste keer dat Hannah in het Anne Frank Huis was, was in oktober 2012, tijdens de opening van de tijdelijke tentoonstelling Nu ben ik dus vijftien, met foto’s, brieven en boeken van Anne Frank. In die tentoonstelling waren foto’s van Hannah en Anne te zien. Ook vertelde Hannah in een korte video over haar vriendschap met Anne. We wensen Hannahs nabestaanden en vrienden veel sterkte met dit grote verlies. Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn.’’

Volledig scherm Hannah Goslar-Pick. © Martin Schoeller