Bestrijden eikenprocessierups bij particulieren lukt niet meer

Zo laat Plaagdierbeheersing.nu, van boomonderhoudsbedrijf Wolterinck in Beltrum, aan potentiële klanten weten dat er pas weer in 2020 tijd voor ze is.



Bij de Nationale Bomenbank, van boomverzorging Kuppen in Mill, staat de telefoon ook roodgloeiend: ,,Misschien dat we begin augustus weer tijd hebben.”



Een woordvoerder van Kuppen zegt dat alleen in geval van nood het bedrijf nog wel snel uit kan rukken om het diertje te bestrijden.



,,We zitten bomvol, maar als er echt grote nood is, proberen we toch te helpen. Bijvoorbeeld bij meldingen van scholen die dreigen dicht te moeten als we niks aan de rups in de eikenbomen die er bij staan. Zo’n school laten sluiten kun je niet maken.”