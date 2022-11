Bestuurder die Kaylee met 132 km/u doodreed moet 3 jaar de cel in, haar ouders vinden straf ‘een lachertje’

De aanklager eiste bij de zitting twee weken geleden vijf jaar cel tegen de automobilist die 132 kilometer per uur zou hebben gereden toen hij de met haar fiets overstekende Alphense (20) schepte. Kaylee werd tientallen meters meegesleurd en overleefde die botsing niet.

,,Of het nou vijf jaar cel is of drie, wij hebben sowieso levenslang. Maar we hopen echt dat het Openbaar Ministerie de tanden in deze zaak zet en in beroep gaat tegen dit vonnis’’, zei de moeder van Kaylee vlak na de uitspraak van rechter Boers. ,,De twee zusjes van Kaylee zijn zwaar getraumatiseerd en ook voor anderen willen we er zijn. Maar hoe kan dat als we ook nog tegen ons eigen verdriet moeten vechten, zeker als het bij dit vonnis zou blijven?”

Als een mongool gereden

De stiefvader van Kaylee noemde de voorlopig opgelegde straf een zware domper. ,,Zeker toen de rechter het eerste stuk van het vonnis voorlas en zei dat de rechters roekeloos rijden bewezen vonden, dacht ik dat de straf dichtbij de vijf jaar zou uitkomen die de aanklager eiste. De dader geeft nota bene zelf toe dat hij ‘als een mongool heeft gereden’. En niet één keer, het is overduidelijk dat hij dit vaker deed.”

Dat laatste woog mee in de hoogte van de opgelegde straf, zei rechter Boers. En ook dat A. tegen de politie aanvankelijk weinig wilde zeggen over zijn rijgedrag. Toen hij zijn telefoon moest inleveren, had hij deze uitgezet en hij wilde de toegangscode niet geven. Dus moest de politie eerst zijn telefoon ‘kraken’ om erin te kunnen kijken. De Boskoper bewaarde foto’s en filmpjes van momenten waarop, vermoedelijk door hem, zeer hard werd gereden. Dat ging soms tot (ver) boven de 200 kilometer per uur.

Quote Wij vinden dat hij helemaal niet meer de weg op mag Stiefvader van Kaylee

Op tijd remmen

Op vrijdagavond 8 juli van dit jaar, net voor 23.00 uur, was A. volgens het OM ook aan het racen. Met 132 kilometer per uur stoof hij af op de kruising van de Oranje Nassausingel en Thorbeckestraat in Alphen, waar Kaylee net met haar elektrische fiets wilde oversteken. Zij had oortjes in omdat ze een telefoongesprek voerde én reed door rood. Maar ook dat laatste doet volgens de rechter niks af aan het levensgevaarlijke rijgedrag van de Boskoper die die avond al kilometers lang de ene overtreding na de andere beging. Dit bleek uit verklaringen van getuigen en gegevens van A.’s auto (zoals de airbagmodule).

Ook al reed ze door rood, Kaylee hoefde er volgens rechter Boers niet op bedacht te zijn dat A. met enorme snelheid naderde. ,,Wat de automobilist deed, was zeer onverantwoordelijk. Had A. zich aan de snelheidslimiet van 70 kilometer per uur gehouden, dan had hij wél op tijd kunnen remmen voor Kaylee. Dit is uit onderzoek door de politie gebleken.”

Verprutst

De Boskoper kreeg ook een rijverbod voor vijf jaar. ,,Wij vinden dat hij helemaal niet meer de weg op mag”, reageerde Kaylees stiefvader.

De rechter verweet A. ook dat hij op zitting deed alsof hij hooguit 90 kilometer per uur had gereden. ,,Een andere houding had de nabestaanden kunnen helpen.” Hoewel A. twee weken terug zei dat hij veel spijt heeft en graag ooit met de nabestaanden van Kaylee wil spreken, willen de nabestaanden niks met hem te maken hebben. ,,Die kans heeft hij verprutst”, zei Kaylees moeder na het vonnis.

Het OM wil nog niet zeggen of het in beroep gaat. A. en zijn advocaat waren niet bij de uitspraak aanwezig. De raadsvrouw zei twee weken terug dat ze hoopte dat de Boskoper er met een taakstraf vanaf zou komen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.