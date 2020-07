Bestuurder politiebond ‘bestookt door boze boeren’: ‘Het gaat de hele dag door’

Gezin ziet reis op vliegveld stranden: Geen QR-code, dan Grieken­land niet in

20:39 Martijn van Gulick had nu met zijn vrouw en dochter op het strand in Kreta moeten zitten. Tot zijn eigen verbazing en frustratie werd het Helmondse gezin door de marechaussee tegen gehouden op het vliegveld in Maastricht: hij had een corona-formulier niet ingevuld.