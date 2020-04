Betalen met mobiel groeit enorm uit angst om pinautomaat aan te raken

Banken hebben de limiet voor contactloze betalingen zonder pincode al verdubbeld naar 50 euro, om het aantal transacties waarbij je de toetsen aan moet raken te beperken. Maar voor elk bedrag daarboven moet de pincode nog altijd ingetoetst worden. Met Apple Pay, de marktleider bij betalen met de mobiel, is er geen limiet voor contactloos betalen. De beveiliging zit in de telefoon. In de laatste week van maart was de groei in betalen met mobieltjes 35 procent ten opzichte van de eerste weken van maart.

Duwstangen

Angst voor het virus lijkt de drijfveer van de nieuwe gebruikers. Besmetting met corona vindt voornamelijk via luchtdruppeltjes van hoestende en proestende mensen plaats. Maar besmetting via oppervlaktes is niet uit te sluiten. Supermarkten reinigen de duwstangen van de winkelwagentjes na iedere bezoeker, maar het pinapparaat wordt veel minder gereinigd en is zo een potentiële besmettingsbron. Wie betaalt met zijn mobiel, raakt bij de kassa niets aan en neemt zo het zekere voor het onzekere.

Apple Pay, alleen beschikbaar voor iPhone, werd in juni vorig jaar door ING in Nederland geïntroduceerd. Het liep storm. Eind vorig jaar turfde ING al een miljoen klanten die met hun mobiele telefoon of smartwatch betaalden. Andere grote banken wist niet hoe ze snel ze de service ook moesten introduceren. Alleen kleintjes als Triodos en ASN Bank lukt het nog niet, maar ook zij beloven het in te voeren.

Door het succes van Apple Pay werd ook de al bestaande betaaloplossing voor Android, die een zieltogend bestaan leidde, alsnog populair. Iedereen wil opeens met de mobiele telefoon of smartwatch bij de pinterminal zwaaien.

Minder gepind

Er wordt dezer dagen veel minder gepind dan vorig jaar. Het ING Economisch Bureau stelt dat er vrijdag 3 april 32 procent minder pinbetalingen waren dan een jaar eerder. Ook in de supermarkten wordt er minder gepind (min 9 procent); mensen bestellen hun levensmiddelen of halen in één keer de boodschappen voor de hele week. Alleen in de bouwmarkten en tuincentra is het veel drukker dan een jaar geleden: er wordt daar een derde vaker gepind dan vorig jaar.