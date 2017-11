Betogers tegen Zwarte Piet nergens welkom

UPDATE/videoDe gemeente Dokkum heeft de demonstratie van anti-Zwarte Pietactivisten uiteindelijk verboden omdat er werd gevreesd voor 'ernstige ongeregeldheden'. Er waren volgens de burgemeester signalen dat er nog meer blokkades zouden volgen en dat er ook pro-Zwarte Pietactivisten in de stad aanwezig waren. Ook in Weert waren de betogers niet welkom.

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is boos en teleurgesteld dat het vreedzame protest voor een inclusief sinterklaasfeest en een racismevrij Nederland niet heeft kunnen plaatsvinden. Ze beraden zich naar eigen zeggen op vervolgstappen en zijn in overleg met een advocaat. ,,Het is meer dan duidelijk geworden dat ons recht op demonstratie en onze vrijheid van meningsuiting met voeten worden getreden", aldus een woordvoerder van Kick Out Zwarte Piet.

Vanochtend was in Dokkum de landelijke intocht van Sinterklaas. Tijdens die intocht zouden anti-Zwarte Pietactivisten een demonstratie houden. Zij werden echter op weg naar Dokkum, ter hoogte van Joure, tegengehouden. Een andere groep activisten (pro-Zwarte Piet) ging met enkele auto's voor de bussen rijden en dwong ze zo tot stoppen. Dat oponthoud duurde bijna een uur. Daarna besloot de loco-burgemeester van Dokkum om de vergunning voor de demonstratie in te trekken. De bussen werden onder politiebegeleiding teruggestuurd naar Amsterdam en Rotterdam. De blokkeerders van de A7 worden mogelijk strafrechtelijk vervolgd.

Quote Ik ben blij dat er bij de blokkade alleen blikschade is en dat er geen gewonden zijn gevallen Burgemeester gemeente Dongeradeel ,,Aflasten van de demonstratie was de enige goede beslissing, wel jammer dat het nodig was", stelt Waanders. De burgemeester vreesde dat de bussen bij opheffen van de eerste blokkade nog een keer zouden zijn tegengehouden. Ook waren er in Dokkum zelf overduidelijk groepen aanwezig die de anti-piet activisten stonden op te wachten bij de toegangspunten van de stad. Waanders: ,,Of de tegenstanders van de demonstratie zo hun zin hebben gekregen? Veiligheid gaat voor ons boven alles. De veiligheid van anti- en pro-activisten. Ik ben blij dat er bij de blokkade alleen blikschade is en dat er geen gewonden zijn gevallen."

Scenario

Opmerkelijk is wel dat het scenario van een blokkade van de snelweg al langer bekend was bij de politie. Twee Friese vrouwen startten eerder deze week al Project P., dat tot doel had de activisten tegen te houden. Ze lasten het project (officieel) af na een gesprek met het Openbaar Ministerie. De blokkade van zaterdagochtend werd echter uitgevoerd door mensen die ook al bij Projct P. waren betrokken, zo stellen ingewijden. Waarom kon de politie niet optreden tegen een scenario dat al bekend was? Waanders: ,,Je kunt niet alles voorkomen, de politie is niet overal."

Politie

Een politiewoordvoerder stelt dat er uiteraard rekening werd gehouden met een blokkade van de snelweg. De politie reed dan ook vlakbij de bus van de activisten. ,,Maar met een paar auto's heb je zo een blokkade gemaakt, daar kun je weinig tegen doen." De blokkade begon volgende de politie met een motor die voor de bus ging rijden. Was dat te voorkomen geweest? ,,Ook als je als politie met zwaailichten voor zo'n bus gaat rijden, kunnen mensen een snelweg blokkeren. Deze mensen waren welkom in Dokkum, onze inzet was er niet op gericht ze tegen te houden."

'Wit geweld loont'

De anti-pietactivisten reageerden boos op de blokkade en het afblazen van de demonstratie. ,,Het is een schande. Relschoppers hebben het met behulp van het systeem voor elkaar gekregen dat het recht om te demonstreren in dit land de nek wordt omgedraaid", zei woordvoerder Jerry Afriyie. ,,Het witte geweld loont."

Na de blokkade kregen de bussen politiebegeleiding. Volgens Afriyie is er toen opzettelijk te langzaam gereden. ,,Toen bleek het ineens te gevaarlijk om ons nog naar de demonstratieplek te brengen. Er was absoluut opzet in het spel. We willen vreedzaam demonstreren, maar voor de zesde keer zijn we nu tegengehouden. Maar we zullen zeker niet stoppen.''

De voorstanders van Zwarte Piet die zaterdagochtend de A7 bij Joure hebben geblokkeerd, worden mogelijk strafrechtelijk vervolgd. De politie hield tijdens de opheffing van de blokkade geen mensen aan omdat ze voorrang wilde geven aan het weer vrijmaken van de weg. Maar er zijn wel namen genoteerd van de mensen die meededen aan de blokkades. ,,In samenspraak met het Openbaar Ministerie wordt gekeken of het een strafrechtelijk vervolg zal krijgen'', aldus de politie.