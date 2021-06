Beuk boorde slaapkamer Anna (23) doormidden: ‘Ik besef nog niet helemaal dat dit ons huis is’

Het plan was om die vrijdagavond even op bed te gaan liggen in haar kamer. De 23-jarige Anna van den Berg kwam net thuis toen het weer veranderde. Anna zat op de bank toen een metershoge beuk haar slaapkamer, een verdieping boven de bank, doormidden boorde. „Ik kan me de klap niet herinneren, maar toen ik buiten kwam zag ik hoe groot de schade was. We konden 112 niet gelijk bereiken, omdat er waarschijnlijk zoveel mensen tegelijk belden.”