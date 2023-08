Beul van Twente zat achter dieren én mensen aan, maar leidde therapeuten om tuin: 'Vertelde precies wat ze wilden horen’

Het is 6 juli, 2003. Al sinds januari 2000 trekt een psychopaat met een ongekend seksueel getint sadisme een bloederig spoor door de landerijen in Enschede. Ze noemen hem inmiddels ‘de Beul van Twente’. En drie jaar later is het troeteldier van de familie Rodriguez in de nacht afgeslacht. Brians zus is uitgerekend die dag jarig: ze was 13 geworden.