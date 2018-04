Beveiligers opgepakt voor megakluisjesroof: ook inval bij zonnebank

De politie had het beveiligingsbedrijf EBN al langer op de korrel. De server van het bedrijf was in beslag genomen. Het Bredase familiebedrijf EBN is één van de eerste particuliere beveiligingsdiensten in Nederland. De kluisjesroof is een gitzwarte pagina in de lange historie van het bedrijf dat in 1919 is opgericht en volgend jaar haar honderdjarig jubileum op de rol heeft staan. EBN liet destijds weten mee te werken aan het onderzoek van de politie en is ook bezig met een intern onderzoek.



Gedupeerden konden destijds amper geloven dat het geavanceerde kluissysteem is gekraakt. Een Oudenboschenaar licht de werking toe: ,,Je gaat het bankgebouw binnen en opent met je bankpinpas de speciale kluiskamer. De deur gaat automatisch open en sluit automatisch als je binnen bent. Dan wordt het glas in de deur geblindeerd, zodat je privacy hebt. Er gaat geen bankmedewerker mee naar binnen. In de kamer staat een vierkant blok waarmee je de cassette opvraagt. Dat doe je met je pinpas én een vingerafdruk. De cassette komt omhoog, de schuif in het blok gaat open en met je sleutel draai je de bovenkant van het stalen kluisje open. Als je klaar bent, sluit je de cassette en geef je de robot opdracht die terug in de kelder te sturen.''