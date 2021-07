Beveiliging in Nederland opgeschroefd na aanslag op Peter R. de Vries

Vanwege de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries in Amsterdam is de beveiliging in Nederland opgeschroefd. Demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus spreekt van een ‘intensivering’. Waar en hoe wil hij niet zeggen.

De verscherpte maatregelen zijn genomen in afwachting van het onderzoek naar de schietpartij. De Vries ligt in het ziekenhuis. Zijn situatie is levensbedreigend.

Het kabinet heeft gisteren gesproken met vertegenwoordigers uit de journalistiek, de advocatuur en de rechtspraak. Volgens Grapperhaus was de ‘veiligheid en weerbaarheid van betrokkenen’ een voornaam onderwerp, meldt hij in een brief aan de Tweede Kamer. ,,Zoals u begrijpt zijn het verdriet, de verontwaardiging en de woede groot.’’

Verdachten: Pool en Rotterdammer

Dankzij tientallen tips van ooggetuigen en het razendsnel uitlezen van camera’s in de binnenstad van Amsterdam konden dinsdagavond al een uur na de aanslag twee verdachten worden aangehouden. De politie vermoedt dat één van die twee mannen de schutter is.

Via beveiligingscamera’s achterhaalde de politie razendsnel het kenteken van de mogelijke vluchtwagen, een Renault Kadjar. Toen dat kenteken werd ingevoerd in het registratiesysteem dat boven veel Nederlandse snelwegen hangt, volgde een hit op de A4. Niet veel later is de wagen klemgereden.

Volledig scherm De aanhouding van de tweet verdachten op de A4 bij Leidschendam. © Regio15

Schutter

De twee inzittenden waren Kamil E., een 35-jarige Pool die in het Gelderse Maurik woont, en de 21-jarige Rotterdamse rapper Delano G., die ook een woning heeft in Tiel. Bij huiszoekingen in Maurik, Rotterdam en Tiel is geld en munitie gevonden.

Kamil E. blijkt vorige week ook al een keer te zijn aangehouden, toen in zijn woonplaats. Hij werd verdacht van bedreiging, mogelijk met een vuurwapen, maar kwam afgelopen weekend weer vrij. Volgens Poolse media wordt hij in zijn thuisland gezocht om diefstallen en berovingen.

Kroongetuige

Peter R. de Vries is sinds enkele maanden de vertrouwenspersoon van Nabil B., de kroongetuige in het proces tegen de criminele groepering rond Ridouan Taghi. Eerder werden een broer en de advocaat van de kroongetuige doodgeschoten.

,,We zijn blij dat we zo snel twee verdachten hebben kunnen oppakken”, stelt de politie. ,,Maar er was ook veel fake news. Dat leverde ons veel extra werk op.” De Vries’ zoon Royce sprak in een mededeling namens de familie ‘van onze grootste nachtmerrie’. ,,Veel is nog onzeker.” Hij bedankte voor alle steunbetuigingen uit het land.

