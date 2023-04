Beving van 2.1 bij het Zijldijk in Groningen

Na vage telefoon­tjes moest Eric direct belangrij­ke keuzes maken over treinonge­luk in Voorscho­ten

Een melding over een oranje gloed. Een harde klap. De eerste telefoontjes in de 112-meldkamer waren vaag. Toch moest calamiteitencoördinator Eric Vreugdenhil (49) direct belangrijke keuzes maken na de treinramp in Voorschoten. Hij blikt terug op de grootste klus uit zijn loopbaan.