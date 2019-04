‘Bevries tarieven blok- en stadswarmte’

interview Wat gebeurde met Tessa van Driel (18) nadat haar naaktfoto de hele school rondging?

8:23 Tessa van Driel is een jonge vrouw van 18 jaar, die bij haar ouders in Poortugaal (bij Rotterdam) woont. Ze is jarenlang gepest, nadat een naaktfoto de school rondging. Aan de vooravond van de Landelijke Dag Tegen Pesten doet ze haar verhaal. ,,Ik was zo boos op de hele wereld.''