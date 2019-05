Bevrijdingsvuur ontstoken, Nederland viert de vrijheid

Dodenher­den­king Vught verstoord door ‘Allahu Ak­bar’-kre­ten: ‘Waar­schijn­lijk vanuit PI’

4 mei De dodenherdenking bij de fusilladeplaats in Vught is vanavond verstoord door mensen die vanuit de verte ‘Allahu Akbar’ riepen. Burgemeester Roderick van de Mortel vermoedt dat de Arabische strijdkreten vanuit de penitentiaire inrichting in Vught door gedetineerden werden geschreeuwd. Hij gaat uitzoeken waar het geluid precies vandaan kwam. ,,Het lijkt op een doelbewuste actie. Als het vanuit de gevangenis kwam, ga ik er zeker met de directeur van de PI over in gesprek”, zegt hij.